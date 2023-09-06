المفوضية الأوروبية تدعو إلى إدخال بطاقة موحدة لذوي الهمم على مستوى الاتحاد الأوروبي

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دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى إدخال بطاقة معيارية لذوي الهمم معترف بها عبر دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا في بيان: "يجب ألا تقف حقوق ذوي الهمم عند الحدود الوطنية".

وأضافت، أن البطاقة الجديدة من شأنها أن تسهل حرية الحركة لذوي الهمم بين دول الاتحاد الأوروبي وهي أحد الحقوق الأساسية بالتكتل.

وقالت المفوضية، إن وضع الإعاقة المعترف به عبر الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسمح بتحقيق المساواة في إدخال الإجراءات الخاصة والمعاملة التفضيلية في الخدمات الخاصة والعامة.

ويشمل تيسير ركوب وسائل النقل ودخول الفعاليات الثقافية والمتاحف ومراكز الترفيه والرياضة أو حدائق الملاهي.

كما تسعى المفوضية لتحسين البطاقة الأوروبية لوقوف السيارات؛ لضمان حصول هؤلاء الأشخاص على نفس حقوق وقوف السيارات في الدول الأعضاء الأخرى.

وتستند المقترحات إلى مشروع تجريبي منفذ في 8 دول أعضاء ومشاورات عامة حصلت فيها المفوضية على أكثر من 2500 رد من الأشخاص ذوي الهمم.

وسوف تفحص العواصم والبرلمان الأوروبي الآن المقترح ومن الممكن تعديله.