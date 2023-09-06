روسيا تعلن تدمير مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد بطائرة مسيرة.

وقالت الوزارة: "في 5 (أيلول)سبتمبر، في حوالي الساعة 2340 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك".

وذكرت قناة "آر تي" الروسية عل موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء/الأربعاء أن القوات الأوكرانية "كثفت في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية، وذلك عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدهم خسائر فادحة".