- الحزب الحاكم: الهند اسم ترجع جذوره إلى العصور القديمة الغربية وفرض خلال الغزو البريطاني

- عضو حزب المؤتمر المعارض: آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تماما عن الهند

ذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن التكهنات تتزايد في الهند، بشأن خطط إلغاء الاستخدام الرسمي لاسم "الهند".

يأتي ذلك بالتزامن مع استبدال حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اسم البلاد بكلمة "بهارات" في دعوة رسمية تم إرسالها نيابة عن الرئيسة، لحضور قمة مجموعة العشرين.

* "بهارات".. محاولات طويلة على وشك التحول لواقع

طوال عقود، سعت الحكومات الهندية بمختلف توجهاتها إلى إزالة آثار العصر الاستعماري البريطاني من خلال إعادة تسمية الطرق، ومدن بأكملها، وكانت المحكمة العليا ترفض ذلك، لكن أصبح الأمر الآن على وشك التحول لواقع.

فمنذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحكم، وهو يسعى لإزالة رموز الاستعمار البريطاني المتبقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ في الهند.

وقد تكون خطوته هذه، الإجراء الأكبر من نوعه حتى الآن، ففي الشهر الماضي، كشفت الحكومة الهندية عن نيتها تعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية.

كما أزالت حكومة مودي أيضًا أسماء الأماكن الإسلامية التي فُرضت خلال إمبراطورية المغول التي سبقت الحكم البريطاني، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها ترمز إلى الرغبة في تأكيد سيادة الديانة الهندوسية ذات الغالبية في الهند.

* "بهارات".. اسم يعود للقرن الخامس قبل الميلاد

أوضحت صحيفة "انديان إكسبريس" أن المادة الأولى من الدستور تستخدم الاسمين بالتبادل: "الهند" و"بهارات" والتي يجب أن تكون اتحادا للولايات، كما أن العديد من الأسماء مثل بنك الاحتياطي الهندي والسكك الحديدية الهندية لديها بالفعل متغيرات لفظية تحتوي على كلمة "بهاراتيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن جذور اسم "بهارات" أو "بهاراتا" أو "بهاراتفارشا" تعود إلى الأدب البوراني، وإلى ملحمة ماهابهاراتا الهندية القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد.

وتوصف بهاراتا بأنها الأرض الواقعة بين البحر في الجنوب ومسكن الثلج في الشمال.

وشرحت عالمة الاجتماع كاثرين كليمنتين، معنى كلمة بهاراتا بأنها كيان ديني واجتماعي وثقافي، وليس كيان سياسي أو جغرافي.

بهاراتا أيضًا هو اسم ملك الأسطورة القديم الذي كان جد قبيلة "ريج الفيدية" من بهاراتا، وهو سلف جميع شعوب شبه القارة الهندية.

كما تعود كلمة "بهارات" إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية.



* تأييد مقابل رفض

سعى أعضاء حزب القومي الهندي الحاكم "بهاراتيا جاناتا" إلى شن حملة لاستبدال الاسم المعروف للبلاد وهو "الهند" الذي ترجع جذوره إلى العصور القديمة الغربية وتم فرضه خلال الغزو البريطاني.

ورحب العديد من الوزراء من الحزب الحاكم بهذه الخطوة، لكن زعماء المعارضة شككوا في الهدف منها.

وأثارت الشائعات عن هذه الخطة مزيجا من ردود الفعل بين مشرعين معارضين ودعم من الجهات الأخرى.

وكتب شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض على موقع "إكس" قائلا: "آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تمامًا عن الهند يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلا من التخلي عن مطالبتنا باسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم".

بدوره، انتقد السياسي راجاف تشادا من حزب "آم آدمي" الهندي، استبدال اسم الهند بشدة، متسائلاً: "كيف يمكن لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أن يضرب ويقسم البلاد؟".