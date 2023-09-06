الإمارات وإسرائيل تؤسسان شركة لتعزيز السياحة العلاجية

شهدت دبي إطلاق شركة متخصصة للسياحة العلاجية وتنظيم الفعاليات والاستثمار بين الإمارات ودول الشرق الأوسط.

وأقامت شركة سولينا ميديكال تورز حفل إطلاقها بحضور السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، وشخصيات محلية، للإعلان عن نشاط الشركة الجديدة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة تستهدف تعزيز السياحة العلاجية بين الإمارات وإسرائيل كجزء من التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.

وتحدث السفير حايك، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، عن أهمية العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الإمارات، وأشاد بالنمو الكبير في التجارة بين البلدين، مؤكدا أهمية الشركة الجديدة في دعم السياحة العلاجية وتعزيز العلاقات بين الدول.

وبدوره أشار رئيس الشركة أمير صليح، إلى أن الشركة ستعمل على تعزيز السياحة الطبية في الشرق الأوسط عمومًا، وفي الإمارات بشكل خاص وبالتحديد مع إسرائيل.

وأكد يزن الرويدي الرئيس التنفيذي للشركة في دبي، أن الشركة قامت بإنهاء استعداداتها في إسرائيل لاستقبال المرضى، وبدأت بالعمل في الإمارات لإقامة شراكات مع الحكومة وجهات متعددة في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف، أن الشركة تعمل في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك السياحة الطبية، والعقارات، والاستثمارات، وتنظيم الفعاليات.