انضمام الفنان أحمد وفيق للهيئة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما لمؤسسه و رئيسه دكتور أسامة رؤوف عن انضمام الفنان أحمد وفيق إلى أعضاء الهيئة العليا للمهرجان بالدورة السابعة والمقرر عقدها في الفترة من 1 : 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة دكتور أحمد فؤاد هنو.

الفنان أحمد وفيق، خريج كلية التجارة جامعة المنصورة، حيث شارك بالتمثيل وتصميم الديكورات بفريق المسرح الجامعي، ‏وحصل على جائزة مستوى الجامعات، وعمل في مسرحيات، «بكره»، «دستور يا اسيادنا»، «حوده كرامه»، وكانت بدايته المسرحية مع ‏الفنان محمد صبحي، و اختاره الفنان جلال الشرقاوي للمشاركة في إحدى ‏مسرحياته، وكذلك المخرج يوسف شاهين ورشّحه لبطولة فيلم «الآخر» عام 1999 م، ثم فيلم «سكوت هنصور»، لينطلق ‏منها إلى عالم احتراف الفن بالمسرح والسينما والدراما ويقدم شخصيات متميزة ومتنوعة ومن أعماله بالدراما التلفزيونية : علي مبارك، ريش نعام، في غمضة عين، تحت السيطرة، الاختيار بالجزء الأول والثالث، جميلة، سره الباتع.

ومن أفلامه بنتين من مصر، العاصفة، دكان شحاتة، هروب اضطراري.

الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما شارك فيها أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وشاركت بها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت و حلت دولة السودان ضيف شرف و تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر و العالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر و سعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.