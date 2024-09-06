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فيديو.. عايدة فهمي: تعرضت للظلم كثيرًا في مشواري الفني

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 11:12 م | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 11:12 م

قالت الفنانة عايدة فهمي، إنَّها تعرضت للظلم كثيرًا في مشوارها الفنية، لكنها لا تحب الشكوى من شيء.
وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «بالخط العريض»، عبر شاشة «الحياة»، وعُرضت مساء الجمعة، أن هناك أعمالًا فنية شاركت فيها لكنها وجدت اسمها مُدوَّن عليها بشكل وصفته بـ«السيئ جدًا».
وأوضحت أنّ كانت تشاهد هذه الأعمال وتشعر بالحزن إزاء حدث معها ثم تشعر بالصمت، في إشارة إلى أنه لا تتخذ موقفًا.
وضربت مثالًا بعمل درامي شاركت فيه قبل نحو أربع سنوات، وفوجئت بعدم ظهور اسمها على العمل، متابعة: «لقيت اسمي في اللوحة الأخيرة اللي هي بتاعة الناس اللي مش عاملة أدوار تقريبا.. كان مكتوب بخط صغير».
وأشارت إلى أن هذه الواقعة تسببت في تعرضها لأزمة صحية، ورغم ذلك صمتت إزاء ما حدث، موضحة أنها لا تملك الطاقة للشكوى من مثل هذه الأمور.
وأرجعت تعرضها للظلم إلى طبيعة المجال الذي تعمل به، واستبعدت أن يتم إصلاح الوسط.

 

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