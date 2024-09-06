ماهر يحصل على قميص أوباما بعد رحيل عن الزمالك

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طلب ناصر ماهر لاعب خط وسط نادي الزمالك وصانع ألعاب الفريق الحصول على القميص رقم 14 الخاص بيوسف إبراهيما "أوباما" وذلك بعد رحيله رسمياً عن الفريق.

وكان أوباما قد رحل عن الزمالك بنهاية عقده الموسم الحالي، لينضم رسمياً إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

وبرحيل أوباما أصبح القميص رقم 14 شاغراً، والذي ارتداه أكثر من لاعب السنوات الماضية من بينهم أيمن حفني.

ومن المقرر أن يظهر ماهر بالقميص الجديد مع بداية الموسم ومشوار الفريق في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ثم كأس السوبر الأفريقي، بعدما كان اللاعب قد اعتاد الظهور بالمقيص رقم 22 منذ انتقاله للقلعة البيضاء الموسم الماضي.