سقوط عنصر إجرامي بمطروح بحوزته أقراص مخدرة بـ5 ملايين جنيه

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصر إجرامي بمطروح بحوزته أقراص المخدرة بـ5 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتجار عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة السلوم بمديرية أمن مطروح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم ضبطه وبحوزته (47 ألف قرص مخدر لعقار "التامول") وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.