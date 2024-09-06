خبير: إسرائيل تستعمل العنف غير المسبوق ضم المواطنين المتظاهرين

قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن احتجاجات والتظاهرات في الشارع الإسرائيلي لم تؤثر على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بل تزيد من إصراره بعد إتمام أي صفقة والتوصل إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يظن أنه بانتهاء الحرب على غزة تسقط حكومته، فضلا عن تهديدات بن غفير وسموتريتش التي تقول لأنه عند التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار على غزة فإن الحكومة نتنياهو تسقط ويشوه صورة إسرائيل أمام العالم ويجلب لهم العار.

وأوضح، أن المظاهرات تساهم في إقناع الشعب الإسرائيلي للمشاركة فيها أكثر من قبل، فضلا عن أن العثور على الست جثث المحتجزين وإعادتهم أدى إلى ارتفاع عدد الإسرائيليين المشاركين في المظاهرات.

ولفت، إلى أن الشرطة الإسرائيلية استعملت العنف غير المسبوق ضد مواطنيها المتظاهرين، متابعًا أن نتنياهو يهبط كل المحاولات بشأن إتمام صفقة وقف إطلاق النار على غزة.

وأشار، إلى أن كبار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتهمون نتنياهو بأنه المسئول عن إحباط المحاولات بشأن التوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار، والذريعة الآن محمور فيلادلفيا الذي يصر نتنياهو على البقاء فيه وعدم انسحاب القوات منه.