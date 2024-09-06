أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن افتتاح 18 معرضًا ضمن مبادرة "أهلاً مدارس" في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، لتلبية احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة. تشمل المعارض الأدوات المكتبية، الملابس المدرسية (اليونيفورم)، الأحذية، الحقائب، والملابس الرياضية.

وأوضح الجندي أن المعارض تم افتتاحها في مواقع متعددة مثل: أرض البوريفاج بطنطا، منطقة سيجر بطنطا، شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، شارع الجيش بمركز قطور، شارع 23 يوليو بمركز بسيون، ميدان النحاس بمركز سمنود، معارض في السنطة وشارع الكورنيش بزفتى.

كما أشار إلى أن هناك معارض إضافية تقيمها الأحزاب والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة، لضمان توافر المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لجميع المواطنين.

وفي تصريحات لعدد من المواطنين، أكدوا أن الأسعار داخل المعارض أقل بكثير مقارنة بالأسواق، حيث تعادل تقريبًا ربع الأسعار أو أكثر قليلًا. وطالب المواطنون باستمرار هذه المعارض طوال العام، معتبرين أن متطلبات المدارس لا تنتهي على مدار السنة، وأن استمرارها سيخفف العبء عن كاهل الأسر.