نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع شركات الاتصالات أسعار كروت الشحن.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء الخميس، إن شركات الاتصالات ألغت فئات كروت "الفكة"، مثل كروت فئة 3.5 جنيه و5 جنيهات، مؤكدًا أن هذا القرار تم بالتوافق بين الشركات.

ونفى وجود أي زيادات في أسعار كروت الشحن حاليا، مشيرا إلى أن البعض اعتقد أن أسعار كروت "الفكة" سترتفع بعد أن لاحظ نقصًا في توافرها في السوق، موضحا أن سبب النقص هو إلغاء هذه الفئات وليس رفع أسعارها.

وأكد أن فئات كروت الشحن الأخرى، مثل 12.5 و 17 و 20 جنيهًا، لا تزال متاحة في السوق وبنفس الأسعار، مشددًا أنه "لا توجد أي زيادة في الأسعار".