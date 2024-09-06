بيجولا وسابالينكا تبلغان نهائي فردي السيدات ببطولة أمريكا للتنس

حققت نجمة التنس الأمريكية جيسيكا بيجولا عودة رائعة لتصعد إلى أول نهائي في مسيرتها بمنافسات فردي السيدات لإحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتأهلت بيجولا للمباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، بعدما قلبت تأخرها أمام منافستها التشيكية كارولينا موتشوفا إلى انتصار في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة على الملاعب الصلبة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفازت بيجولا، المصنفة السادسة للبطولة، على موتشوفا بنتيجة 1 / 6 و6 / 4 و6 / 2 على ملعب "آرثر آش" بالمربع الذهبي للمسابقة، لتحافظ على آمالها بأن تصبح ثاني أمريكية تتوج باللقب للنسخة الثانية على التوالي.

وتسعى بيجولا للسير على نهج مواطنتها كوكو جوف، التي أحرزت اللقب العام الماضي، لكن سيتعين عليها مواجهة المرشحة الأبرز البيلاروسية أرينا سابالينكا في المباراة النهائية غدا السبت.

وتأمل بيجولا، التي خسرت مبارياتها الست الأخيرة بدور الثمانية في جراند سلام، في أن تحصد أول لقب بمسيرتها في المسابقات الأربع الكبرى.

وفي وقت سابق، أطاحت سابالينكا بنظيرتها الأمريكية إيما نافارو، المصنفة الـ13 للمسابقة، بعدما تغلبت عليها في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى للبطولة.

وانتصرت سابالينكا، التي تطمح للفوز بلقبها الأول في فلاشينج ميدوز، على نافارو بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 (7 / 2)، لتتأهل للمرة الرابعة للمباراة النهائية في إحدى مسابقات جراند سلام.

وقالت سابالينكا، التي خسرت نهائي النسخة الماضية للبطولة أمام كوكو جوف "هذا يعني الكثير حقًا، لقد كانت أجواء رائعة".

وتحدثت اللاعبة البيلاروسية عن نافارو قائلة "إنها لاعبة رائعة، وخصم صعب حقا، إنني سعيدة بالفعل باجتياز هذا الدور قبل النهائي الصعب".

أضافت سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، في تصريحاتها التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "كان يتعين علي أن أظل محتفظة بتركيزي خلال المواجهة".

وتابعت اللاعبة المتوجة ببطولة سينسيناتي هذا العام حديثها قائلة "أنا مستعدة لمواجهة أي منافس، إنه درس تعلمته من العام الماضي وآمل حقا أن أكون أفضل من النسخة السابقة".