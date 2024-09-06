اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بالضرب بطريقة وحشية على شاب من قرية دير أبو مشعل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا عند مدخل قرية شقبا المجاورة لقرية دير أبو مشعل، واعتدت بالضرب الوحشي على الشاب بلال رباح دار عطا أثناء مروره، وكسرت أصابع يده، وأغلقت باب الجيب عليها، ما تسبب ببتر إصبعين، وكسر اثنين آخرين، حيث جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

من جهة أخرى، أحرق مستوطنون إسرائيليون سيارة، وخطوا شعارات عنصرية، فجر اليوم الجمعة، خلال هجوم لهم على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من المستعمرين أحرقوا سيارة، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة خلة زعيتر.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله البطران خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل، وزاد الدرابيع من بلدة دورا جنوبا، وذلك عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما، وفؤاد محمد النواجة، على حاجز عسكري على دوار البلوطة في بلدة يطا جنوب الخليل.

كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل وفتشت منزل محمد روبين الجعبري وعاثت فيه خرابا وفسادا.