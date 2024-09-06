غلق أكبر منجم للفحم فى كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا

أغلق منجم "جانجسونج" للفحم، وهو أكبر منجم للفحم فى كوريا الجنوبية، رسميا اليوم /الجمعة/، بعد 88 عاما من افتتاحه، مع انخفاض إنتاج الفحم وتحول البلاد نحو مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن عمليات إنتاج الفحم من منجم الفحم الصلب الواقع فى تايبايك، على بعد حوالى 180 كيلومترا شرق سول، بدأت عام 1936 أثناء الحكم الاستعمارى اليابانى لشبه الجزيرة الكورية وأنتج 94 مليون طن من الفحم، مشيره إلى أنه تقرر إغلاق المنجم الذى تديره شركة كوريا للفحم للتعدين الحكومية، العام الماضى.



وفى عام 2012، أنتج المنجم 566 ألف طن من الفحم، لكن إنتاجه السنوى انخفض إلى 67 ألف طن فى العام الماضى.



ومع إغلاق منجم "جانجسونج"، سيكون منجم "دوجيه" الواقع فى سامتشوك، على بعد حوالى 195 كيلومترًا شرق سول، هو المنجم الوحيد الذى يستمر فيه العمل تحت مظلة شركة كوريا للفحم، ولكن من المقرر أيضًا إغلاقه العام المقبل.



وقال وزير الصناعة الكورى الجنوبى "آن دوك - جيون" ،فى بيان، "تخطط الحكومة لتقديم الدعم حتى تستمر المناطق التى بها مناجم فحم مغلقة، بما فى ذلك تايبايك، فى لعب دور رئيسى حتى فى عصر الطاقة الخالية من الكربون".



وفى الوقت نفسه، تسعى مدينة تايبايك إلى إنشاء مرافق لإنتاج الميثانول فى الموقع بحلول عام 2029.