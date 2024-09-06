وزيرة الخارجية الألمانية تزور إسرائيل والضفة ضمن جولة بالمنطقة

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل؛ حيث ستلتقي نظيرها يسرائيل كاتس ثم وزير الدفاع يوآف جالانت.

ويأتي ذلك حيث تواصل بيربوك جولتها التي تستغرق يومين في المنطقة، والتي استهلتها أمس الخميس، بزيارة السعودية والأردن.

وقبيل جولتها، استخدمت بيربوك عبارات واضحة بشكل غير معتاد لدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى عدم إغلاق الباب بعد الآن أمام المفاوضات حول حل الدولتين، والذي يهدف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل.

وتتوجه بيربوك بعد ذلك إلى رام الله بالضفة الغربية للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وأمس الخميس، أعربت بيربوك، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، عن رفض بلادها أي تغيير لوضع المقدسات، واصفة التصريحات "المتطرفة" لوزراء إسرائيليين بـ"غير المسئولة".

ووجهت بيربوك رسالة لإسرائيل مفادها أنه لا يمكن مكافحة ما وصفته بـ"الإرهاب" في جنين ومدن الضفة بتدمير البنى التحتية، وفق تعبيرها.

كما أعربت عن قلق بلادها من تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال معنية بحماية المدنيين من اعتداءات المستوطنين.