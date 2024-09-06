 مصدر رفيع: فشل إسرائيل العسكري يدفع نتنياهو لإفشال جهود الوساطة - بوابة الشروق
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مصدر رفيع: فشل إسرائيل العسكري يدفع نتنياهو لإفشال جهود الوساطة


نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 7:20 م | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 7:20 م

أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.

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