مصدر رفيع: فشل إسرائيل العسكري يدفع نتنياهو لإفشال جهود الوساطة

الأكثر قراءة
إمام عاشور يعلق على استبعاده من معسكر منتخب مصر
سميرة صدقي: «ربيت طفل في بيتي وسرقني.. ومحمد رمضان بيبوظ الأجيال»
ما الذي تريده الصين من أفريقيا؟
نيويورك تايمز: نتنياهو يحاول إنقاذ نفسه عبر المساعدة في انتخاب ترامب وهزيمة هاريس
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.