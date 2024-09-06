ختام مميز لأول بطولة ماسية في تاريخ الإسكواش

اختتمت بطولة مصر المفتوحة للإسكواش في نسختها الخامسة، التي أقيمت في نادي O West الرياضي والاجتماعي، حيث فاز مصطفى عسل بلقب الرجال ونور الشربيني بلقب السيدات.

هذه الانتصارات التي احتُفل بها أمام الجماهير العريضة، تأتي مع جائزة مالية ضخمة قدرها 650,000 دولار توزع بالتساوي بين الرجال والسيدات ، وهي الجائزة الأكبر على الإطلاق في تاريخ الإسكواش.

تعد بطولة مصر المفتوحة أول حدث من فئة الماسية في لعبة الإسكواش الاحترافي وأول لقب عام يتم تقديمه خلال موسم الإسكواش الاحترافي 2024-2025، حيث تنافس 48 لاعبًا و48 لاعبة على الكأس و الجائزة المالية البالغة 650,000 دولار.

جذبت البطولة التي تعد علامة فارقة في تاريخ الرياضة كأول بطولة ماسية تحت رعاية رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش (PSA)، 152 لاعبًا من 25 دولة.

أُقيم الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للسياحة والآثار، مما يعزز سمعة مصر كوجهة رئيسية للرياضات الدولية.

وكان من بين الحضور البارزين اللواء إسماعيل الفار، نائب وزير الشباب والرياضة، و السيد أليكس غوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، والسيد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، الذين شهدوا المنافسة العالية في ظل استضافة مدينة O West لتلك البطولة مما يدل علي توافر مقومات فريدة تميز مدينة O West حيث تتمتع المدينة بالبنية التحتية من المرافق والتجهيزات التي تساعد على نجاح الفعاليات والبطولات الرياضية على مستوى عالمى وخروجهم في أبهى صورة.

وقال عمرو منسي، مؤسس الشركة المنظمة للبطولة: "بختام هذه البطولة التاريخية، لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي بهذة الرحلة الرائعة. نجاح بطولة مصر المفتوحة للإسكواش هذا العام هو نتيجة مباشرة للشراكة القوية، ومع إنتهاء هذا الحدث يتضح أن ريادة مصر في السياحة الرياضية قد تعززت بشكل أكبر، وستستمر جهودنا في إحداث صدى ونحن نستعد لدخول الإسكواش في الأولمبياد2028 ."

كما قام تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West، ومكادي هايتس، وبيوم بتهنئة الفائزين قائلاً: "سعيد جدا بأننا بنختتم هذة البطولة العالمية في نادي O WEST الرياضي، أثبتت هذة البطولة قدرتنا علي تنظيم فعاليات رياضية بمستوي عالمى وبأعلي درجات التميز كما عززت هذة البطولة من مكانة نادي O West الرياضى كواحد من أكبر الأندية بغرب القاهرة.

وأكد دويدار ان "نحن ملتزمون دائما بمواصلة تقديم فعاليات استثنائية ونتطلع الي استضافة المزيد من البطولات العالمية وذلك تعزيزاً لالتزامنا بركائز البنية التحتية الاجتماعية لمدينة O West مثل الرياضة، والفن، والثقافة، وريادة الاعمال ".