تعليمات إسرائيلية لسكان الجليل الأعلى بالامتناع عن التجمهر

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن هناك تعليمات لسكان الجليل الأعلى بالامتناع عن التجمهر بسبب التوتر على الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك فيما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته هاجمت مباني عسكرية لحزب الله في منطقتي عيتا الشعب ويارين جنوب لبنان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأمس الخميس، أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل، ليرتفع إجمالي قتلاه إلى 434 منذ 8 أكتوبر، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال حزب الله، في بيان، عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليجرام"، إن القتيل هو عباس أنيس أيوب "علي الرضا"، مواليد عام 1988 من بلدة سلعا في جنوب لبنان.

ولقي لبناني مصرعه وأصيب آخر بجروح، أمس الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كفرا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر، أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى خسائر بشرية من الطرفين.