وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالشرقية ضمن احتفالات العيد القومي

يؤدي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق؛ وذلك ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة الشرقية

وتحتفل محافظة الشرقية بالعيد القومي لها في اليوم التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، في ذكري وقفة أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق عام 1881 مطالبا بحقوق الشعب في الحرية والكرامة.

وينقل التليفزيون المصري صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على الهواء مباشرة؛ احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية.