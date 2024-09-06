 الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمستشفيات في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمستشفيات في الضفة الغربية


نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 8:04 م | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 8:04 م

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريراً تليفزيونيا بعنوان: الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمستشفيات في الضفة الغربية «الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمستشفيات في الضفة الغربية».
وقالت: «إنه منذ أن وطأت قدما الاحتلال مدن شمال الضفة الغربية بزعم شن عملية عسكرية هناك، ويعيش القطاع الصحي في مدن جنين وطولكرم وطوباس كارثة إنسانية لا تختلف تفاصيلها عن كارثة غزة الصحية».
وأضافت: «جيش الاحتلال كشف مع بداية عدوانه على الضفة الغربية نهاية أغسطس الماضي، عن أن حصار المستشفيات في المدن الثلاثة يحتل الرقم الثاني في أهدافه المعلنة بعد حصار المخيمات، وبدء في تطبيق إجرامه بالتوازي مع الاقتحامات المتكررة عن طريق منع الطواقم الطبية من الوصول إلى مقار عملها، واستهداف سيارات الإسعاف واحتجازها ومنعها من الوصل إلى الصابيين».
وتابعت: «وبحصار الاحتلال للمستشفيات الحكومية في جنين وطولكرم وطوباس، ومستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني انخفضت قدراتها على تقديم الخدمات الصحية تدريجياً إلى أن وصلت حاليا في بعض التقديرات إلى نحو 40% وخاصة مستشفى جنين الحكومي التي تعيش حصار دائما».

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