قالت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، إنها جمعت 361 مليون دولار في أغسطس، متجاوزة حصيلة المرشح الجمهوري دونالد ترامب التي بلغت 130 مليون دولار في الشهر نفسه، فيما ذكر مسؤول في الحزب الديمقراطي أن شهر أغسطس كان الأفضل بجمع التبرعات في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

وأفادت حملة هاريس أنه بنهاية الشهر الماضي، كان لديها 404 مليون دولار في حسابها، فيما كان بحوزة حملة ترامب 295 مليون دولار، وفقا لموقع الشرق الإخباري.

وبشكل عام، جمعت نائبة الرئيس الأمريكي أكثر من 615 مليون دولار، منذ دخولها السباق الرئاسي في يوليو، وفق ما أوردت صحيفة "فايننشيال تايمز".

وقال جايمي هاريسون، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، أن شهر أغسطس كان "أفضل شهر لجمع التبرعات الشعبية في تاريخ الرئاسة" الأمريكية.

وجمع ترامب أموالاً أكثر من الرئيس الأمريكي جو بايدن في الربع الثاني من العام الحالي، بعد تمكنه من توحيد الحزب الجمهوري، رغم أنه أصبح أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة من خلال محاكمة "أموال الصمت" في نيويورك.

وأصبح الديمقراطيون أكثر نشاطاً منذ أن حلّت هاريس محل بايدن، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من السباق في 21 يوليو.

وتبدأ هاريس الخريف بميزة إعلانية كبيرة، إذ حجزت المجموعات السياسية المؤيدة لها حوالي 380 مليون دولار في الإعلانات من سبتمبر إلى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، مقارنة بـ195 مليون دولار لترامب.

بدورها نوّهت حملة ترامب بقدرتها على جمع الأموال من المتبرعين الصغار، لكنها استفادت مؤخراً من دعم أحد أكبر المتبرعين، وهو تيم ميلون، الذي ينحدر من عائلة غنية تعمل في المجال المصرفي.

وتبرع ميلون بمبلغ 125 مليون دولار إلى لجنة عمل سياسية مؤيدة لترامب.