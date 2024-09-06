تعرض رئيس بلدية منتخب في ولاية تشياباس في جنوبي المكسيك للخطف وذلك قبل بضعة أسابيع فقط من توليه المنصب.

وقالت السلطات يوم الخميس إنها فتحت تحقيقا من أجل معرفة مكانه.

ووفقا للتقارير الإعلامية، قام أفراد مسلحون باختطاف أنيبال روبليرو كاستيلو يوم الثلاثاء خارج مقهى في توكستلا جوتيريز، عاصمة ولاية تشياباس.

ولا تزال الدوافع الدقيقة وراء الحادث غير واضحة حتى الآن.

وورد أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اللحظة الدقيقة لاختطاف الرجل البالغ من العمر 54 عاما.

وكان من المقرر أن يتولى كاستيلو منصبه في فرونترا كومالابا، في أول أكتوبر المقبل. وتقع البلدية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 ألف نسمة بالقرب من الحدود مع جواتيمالا، وهي منطقة تتصارع فيها جماعتان إجراميتان على طرق تهريب المخدرات والمهاجرين.

وشهدت المنطقة تصاعدا في أعمال العنف، حيث فر العديد من القرويين من مجتمعاتهم في الأشهر الأخيرة.