قال نضال عبيدي رئيس بلدية جنين، إنّ الاحتلال يستمر في قتل المدنيين بالضفة الغربية ويحصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، مواصلا: « لم نستطع الدخول لبعض مناطق جنين بسبب حجم دمار البنية الأساسية بها».



وأضاف عبيدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال يمتلك القوة والآلات العسكرية وأدوات القتل والقوة الباطشة في المنطقة، أما الشعب الفلسطيني فهو أعزل ولا يمتلك الآلات العسكرية.



وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يمعن في القتل والدمار، ويعلم أنه لا يوجد رادع وأن الإدارة الأمريكية والأوروبيين منحوا الاحتلال الضوء الأخضر ويمدوه بالسلاح والأموال لقتل الشعب الفلسطيني».



وأكد: «نتوقع أن استهداف جنين مستمر والاحتلال قد يعود لاقتحام المدينة ومخيمها في أي وقت»، مشيرًا، إلى أنّ الاحتلال تسبب في دمار كبير بشبكات المياه والصرف الصحي في جنين وهو ما سيتكلف أمولا طائلة لإصلاحها.