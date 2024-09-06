أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية غنائية ساحرة بقيادة المايسترو أحمد عامر، فى انطلاق الموسم الفنى الجديد لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، استمرارا لخطة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز واعلام الموسيقى والغناء.



وعلى المسرح الكبير تضمن فاصلها الأول احتفاءً بذكرى كروان الشرق الراحلة فايزة احمد، مختارات من أروع أغانيها منها؛ "بيت العز، بتسأل ليه عليا، حمال الأسية، بكره تعرف، تهجرني بحكاية، آخد حبيبي، يا تمر حنة، غلطة واحدة تألق في أدائها كل من سوزان ممدوح، سمية وجدى، رحاب مطاوع"، ليعيش الجمهور لحظات طربية فى سماء الفن الأصيل.



وشهد الفاصل الثاني باقة من أهم إبداعات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، التي شكلت جانبا من تاريخ الموسيقي العربية، منها؛ «أنشودة الفن، هان الود، قولى حاجة، لأ مش أنا اللي أبكي، من قد إيه كنا هنا، لا تكذبي، قدمها الفنانون مصطفي النجدى، حسام حسنى، محمد حسن بأداء مميز لاقى استحسان الجمهور».



وقد أسهم الأداء للفرقة تحت قيادة المايسترو أحمد عامر في إحياء لحظات إبداعية فريدة تجسدت في عبقرية هؤلاء العمالقة وأصالة فنهم الرفيع.