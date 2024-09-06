نمو الوظائف في أمريكا بأقل من التوقعات

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد خلال أغسطس بمقدار 142 ألف وظيفة في حين كان المحللون يتوقعون 160 ألف وظيفة.

كما أشار التقرير إلى خفض البيانات النهائية لعدد الوظائف الجديدة خلال يونيو ويوليو الماضيين إلى 118 ألف وظيفة و89 ألف وظيفة على الترتيب، بما يعكس انخفاض إجمالي الوظائف الجديدة خلال الشهرين بمقدار 86 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية لهما.

في الوقت نفسه قالت وزارة العمل إن معدل البطالة تراجع خلال أغسطس إلى 2ر4% مقابل 3ر4% خلال يوليو. وجاء هذا التراجع الطفيف متفقا مع التقديرات، وبعد أن وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.