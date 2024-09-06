تقرير: تشاؤم إسرائيلي بشأن المقترح الأمريكي المرتقب لوقف إطلاق النار في غزة

أبرزت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تشاؤما إسرائيليا حيال المقترح المرتقب لجسرة الهوة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية بغية التوصل لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

وقالت الهيئة: "هناك تشاؤم في إسرائيل بشأن مقترح الوساطة المتوقع نشره نهاية الأسبوع".

ونقلت عن مسئولين إسرائيليين (لم تسمّهم) قولهم إن "الاقتراح المرتقب لن يكون مقبولا من الجانبين"، في إشارة إلى إسرائيل و"حماس".

واعتبر المسئولون "المقترح الذي من المتوقع أن يقدمه الوسطاء محاولة لإنعاش المباحثات، إلا أنه في الواقع لم يتغير شيء، وما زال الجانبان متمسكين بمواقفهما"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت الهيئة إلى أنه "تمهيداً للكشف عن الخطوط العريضة للمقترح الأمريكي الجديد، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس مشاورات أمنية محدودة مع رؤساء الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر".

وحسب مصادر مطلعة، فإن النقاش نفسه تمحور حول مواصلة الحرب على غزة بعد أن طلب نتنياهو من المؤسسة الأمنية صياغة إجراءات الرد على مقتل المحتجزين الستة، وفق الهيئة ذاتها.

كما نقلت عن مسئول إسرائيلي (لم تسمه) قوله: "لا يوجد ردع لما فعلوا" أي مقتل المحتجزين الإسرائيليين الستة في غزة الأسبوع الماضي.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال تناقش بعض جوانب العرض الجديد، بما في ذلك كيفية نشره وتوفير المرونة من الطرفين، رغم أن الاختلافات بينهما صغيرة ولكنها جامدة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت: "قالت مصادر مطلعة على تفاصيل المخطط الأمريكي الجديد لإطلاق سراح الرهائن، الذي أطلق عليه اسم الفرصة الأخيرة، إن البيت الأبيض ليس متفائلاً بشكل خاص بشأن فرص نجاحه".

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم (مفرق الشهداء) وفيلادلفيا (محور صلاح الدين) وسط وجنوبي القطاع، بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.