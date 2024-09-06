هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي يقر بذنبه في قضية الضرائب

اعترف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس بأنه مذنب فيما يتعلق بقضايا ضريبية اتحادية، وفقا لما أفادت به عدة وسائل إعلام نقلا عن صحفيين حضروا الجلسة في قاعة المحكمة.

وجاء اعتراف هانتر بالذنب في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه محاكمته باختيار هيئة محلفين في لوس أنجليس.

ومن المقرر حاليا تحديد موعد الحكم في ديسمبر، كما أفادت قناتا "سي إن إن" و "إن بي سي".

وذكر ممثلو الإدعاء أن هانتر بايدن لم يسدد الضرائب الاتحادية كما يجب على مدار عدة سنوات. كما زعموا أن بايدن أنفق أمواله على شراء سيارات فاخرة، وفنادق باهظة، وعاملين في مجال الجنس، بدلا من دفع الضرائب عند استحقاقها.

وفي البداية، قال هانتر بايدن/54 عاما/ إنه يعتزم تقديم التماس ألفورد، والذي بموجبه يعترف بالتهم مع الحفاظ على براءته، ولكنه قرر لاحقا الاعتراف بالذنب بعد اعتراض المدعين.

وكان هانتر بايدن يتصدر عناوين الأخبار لسنوات، حيث أنه بالإضافة إلى إدمانه الكحول والمخدرات، فقد كان متورطا أيضا في صفقات تجارية مشبوهة ونزاعات قانونية مع راقصة سابقة حول نفقة طفل غير شرعي.

ووجدت هيئة محلفين في يونيو الماضي هانتر بايدن مذنبا بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة واستخدام المخدرات.

وكرر الرئيس جو بايدن مرارا أنه لن يصدر عفوا عن نجله في حال الإدانة.