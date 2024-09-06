شهداء وجرحى فلسطينيون في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد شابتين وطفلتين هن: هديل وشقيقتها ريتال باسم أيوب الحمامي، ويارا محمد سعدي الحمامي، وميرا عبد باسم الحمامي، وإصابة ثلاث أخريات وشاب، في قصف الاحتلال خيمة غرب النصيرات، وجرى نقل جثامين الشهيدات إلى مستشفى العودة في النصيرات، والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة ياسين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفلان، وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب دوار نصار في منطقة الشيخ زايد شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي خان يونس، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة قنديل وسط المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.