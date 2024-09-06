رسالة عاطفية من ميسي في ليلة اعتزال دي ماريا

وجه الساحر الإرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، رسالة عاطفية وداعية لزميله أنخيل دي ماريا، بعدما أعلن اعتزاله دوليًا عقب تتويجه مع منتخب راقصي التانجو بلقب كوبا أمريكا 2024.

الجماهير الأرجنتينية ودعت دي ماريا في غياب قائدهم ليونيل ميسي واحتفلت فجر الخميس على ملعب المونيمونتال بفوز منتخب بلادهم على تشيلي 3-0 ضمن الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانتشر على منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو مصور لميسي وهو يوجه رسالة لزميله دي ماريا قائلا:" أسف لم أتمكن من التواجد في هذه الليلة الخاصة بنسبة لك، أردت أن أكون هناك، آمل أن تستمتع بهذه الليلة مع عائلتك وأحبائك وكل شعب الأرجنتين، هذه التحية مستحقة تمامًا لكل ما قدمته لنا".

الأرجنتين تحتل صدارة ترتيب التصفيات المؤهلة لكأس العالم بأمريكا الجنوبية بـ18 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى المونديال من بين 10 متنافسين، فيما يلعب صاحب المركز السابع ملحقًا لحسم بطاقة التأهل.