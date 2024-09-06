محافظ شمال سيناء يبحث تحسين خدمات النقل والمواصلات داخل مدينة العريش

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إنه تم تخصيص مبالغ مالية لتحقيق الانضباط على المحاور الرئيسية وتوعية المواطنين بالمخاطر والمخالفات التي يتسبب فيها البعض.

وأكد محافظ شمال سيناء أن ردود الأفعال على تخصيص 2 أتوبيس بطريق المساعيد كانت إيجابية، لافتًا إلى أنه يبحث عن حلول سريعة، مثل التعاقد مع شركات لحل مشاكل المواصلات داخل مدينة العريش وخارجها على الخطوط المختلفة، مؤكدًا أنه سيقوم بحل جميع المشكلات قريبًا.

وأضاف خالد مجاور أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، سيزور المحافظة لمناقشة العديد من الملفات، منها الطريق الدولي، للوصول إلى حلول سريعة.