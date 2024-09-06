حملة تفتيشية بكفر الشيخ تسفر عن ضبط 700 منتج غير صالح للاستهلاك

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملة التموينية التي أسفرت عن ضبط 700 منتج غذائي منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الشيخ.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين من قبل اللجان المشتركة من مديرية التموين، الصحة، الطب البيطري، الوحدات المحلية، جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، بالتعاون مع الرقابة التموينية والأجهزة المعنية، والعرض على النيابة العامة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمنشآت، لضمان جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

كما وجه بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأكد على أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخط الساخن.