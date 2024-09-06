تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، تحت إشراف اللواء خالد كشك، في الحملات التموينية التي تستهدف الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز. تضمنت المخالفات «3 محاضر نقص وزن، و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر عدم نظافة، ومحضر عدم وجود سجل»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

وكلف محافظ كفرالشيخ الجهات المعنية وقيادات مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد على أهمية توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن