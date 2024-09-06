شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء أمس الخميس، الاحتفالية التي أُقيمت بميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط بمناسبة الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي.

توافد المئات من مختلف المحافظات إلى الميدان، حيث سادت الأجواء الاحتفالية البهجة والسرور، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة ووكيل مجلس الدولة، محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، بالإضافة إلى كوكبة من الإعلاميين والصحفيين بأسيوط. تضمن الاحتفال حفلًا أحياه المنشد الديني الشيخ محمود ياسين التهامي، الذي أقيم بسرادق في ساحة بميدان المجذوب بالقرب من مسجد السيوطي، بمشاركة عدد من المنشدين الدينيين والمئات من المريدين والمحبين.

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بحي غرب قامت بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المسجد خلال أيام الاحتفال، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والحماية المدنية لضمان سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

كما تم التواصل المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي أحداث قد تحدث، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

يُذكر أن الاحتفال بمولد العارف بالله الشيخ جلال الدين السيوطي، المعروف بلقب "بحر العلوم"، يُقام مرتين في العام؛ الأولى في شهر فبراير بذكرى ميلاده، والثانية في بداية شهر سبتمبر بذكرى وفاته.