لافروف: موسكو مستعدة للعودة إلى مبادئ إسطنبول بشأن التسوية الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للعودة إلى مبادئ إسطنبول بشأن التسوية الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "الحقائق الجديدة".

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إر بي كا" الروسية، "لا تزال هذه المبادئ ذات صلة اليوم. لقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا أكثر من مرة إنه إذا كانوا يريدون المفاوضات، فعلى الأقل دعوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلغي المرسوم الذي يحظرها"، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "هذه المبادئ لا تزال قائمة، على الأقل نحن مستعدون للعودة إليها، ولكن بالطبع مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديد".

يشار إلى أن أوكرانيا قدمت خطتها للسلام خلال قمة عقدت في سويسرا في حزيران/يونيو الماضي، والتي تنص على انسحاب القوات الروسية من كل مناطق أوكرانيا، ومن بينها شبه جزيرة القرم.

ولكن روسيا ترفض ذلك وتشترط لإجراء محادثات سلام أن تعترف كييف باستيلاء موسكو ا على 30% من أراضي أوكرانيا.