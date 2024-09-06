الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة

يستعد الجيش الأمريكي لاحتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة الفلسطيني، وسط مخاوف من أن يؤدي انهيارها إلى إشعال صراع إقليمي أوسع نطاقاً.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز كيو براون، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الخميس: "أفكر في... (إذا) تعثرت المحادثات أو توقفت تماماً، وكيف سيؤثر ذلك على التوتر في المنطقة، والأمور التي يتعين علينا القيام بها للاستعداد في حالة تغير ذلك".

وفي حديثه أثناء سفره إلى اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في ألمانيا، أوضح براون أنه كان يدرس كيف ستستجيب الأطراف الفاعلة الإقليمية لفشل المحادثات، "وما إذا كانوا سيزيدون أي نوع من أنشطتهم، الأمر الذي ربما يؤدي إلى مسار من سوء التقدير ويتسبب في اتساع الصراع"، وفقا لموقع الشرق الإخباري.

وأضاف براون: "أنا أركز على كيفية عدم توسيع الصراع، وكذلك أيضاً كيف نحمي قواتنا".

ووفقاً للصحيفة، تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن محادثات وقف إطلاق النار هي المفتاح لخفض التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتجنب اندلاع حرب إقليمية شاملة.

تأتي تعليقات براون في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات متعثرة. وتختلف إسرائيل و"حماس" بشأن تفاصيل متعلقة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وبشأن إصرار تل أبيب على الاحتفاظ بقواتها على شريط من الأرض على طول حدود غزة مع مصر المعروف باسم "محور فيلادلفيا".

واقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الخميس، أن الولايات المتحدة "في الأيام المقبلة" ستشارك مع إسرائيل و"حماس" "أفكارنا بشأن كيفية تسوية المسائل العالقة المتبقية"، مضيفاً أنه حينئذ سيكون "الأمر متروك للأطراف أن تقرر القبول أو الرفض".

بينما لا تزال الولايات المتحدة متفائلة بشأن المحادثات، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل صريح من تقدمها، وقال لشبكة فوكس نيوز، الخميس، إن الاتفاق "ليس قريباً".

ووصف كبار المسؤولين الأمريكيين المحادثات بأنها مكتملة بنسبة 90%، لكنهم يعترفون بأن المسائل الصعبة لا تزال دون حل، ورفضوا انتقادات تقول إنهم "مفرطين في التفاؤل" بشأن العملية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الخميس: "واجهنا انتكاسات وانتكاسات ومزيد من الانتكاسات. بلا شك، نحن هنا في الإدارة نشعر بالإحباط لأننا لم نتمكن بعد من إبرام هذه الصفقة".