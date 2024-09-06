مُكتشف العديد من المواهب والأسماء التى أصبحت أعلامًا فى الثقافة العربية



3 سبتمبر 1934.. تاريخ مميز فى عالم النقد والكتابة الأدبية، إذ شهد هذا اليوم ميلاد الكاتب الكبير رجاء النقاش الذى يعد واحدا من أبرز الأسماء الصحفية والنقدية فى مصر والعالم، إذ يمتلك أسلوبا خاصا يجمع بين العمق والتحليل والبساطة.

وُلد محمد رجاء عبدالمؤمن النقاش، والذى اشتهر باسم رجاء النقاش، بمركز أجا، محافظة الدقهلية. تخرج النقاش فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ونشأ فى أسرة كان أفرادها يتمتعون بالتميز والإبداع، فشقيقه هو المترجم والناقد الراحل وحيد النقاش، والشقيق الآخر هو فكرى النقاش مؤلف مسرحى، وتولت أخته الناقدة فريدة النقاش رئاسة تحرير مجلة أدب ونقد لنحو عشرين عاما، ثم أصبحت منذ نهاية 2006 رئيسة تحرير صحيفة الأهالى.

بدأ رجاء النقاش مسيرته الصحفية عند نشر مقالاته أثناء دراسته الجامعية فى مجلة الآداب البيروتية، وبعد انتهاء دراسته دخل عالم الصحافة من خلال بوابة مجلة “روز اليوسف” فى أواخر الخمسينيات، واستمر عمله بالصحافة إلى أن رأس تحرير عدد من المجلات أبرزها: الكواكب والإذاعة والتلفزيون.

فى مطلع ثمانينيات القرن الماضى انتقل النقاش إلى دولة قطر للعمل مديرا لتحرير جريدة الراية، ثم ترأس تحرير مجلة الدوحة حتى إغلاقها عام 1986، ثم عاد إلى مصر بعد ذلك ليعمل كاتبا بمجلة المصور فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى، ثم تولى رئاسة تحرير مجلة الكواكب فى التسعينيات وفى السنوات الأخيرة أصبح كاتبا متفرغا بصحيفة الأهرام.

وساهم النقاش فى اكتشاف عدد من المواهب الأدبية أمثال الروائى السودانى الطيب صالح الذى أعاد النقاش اكتشاف روايته الشهيرة “موسم الهجرة إلى الشمال”، والشاعر المصرى أحمد عبدالمعطى حجازى الذى كتب له مقدمة ديوانه الأول “مدينة بلا قلب”، والشاعر الفلسطينى محمود درويش الذى أصدر عنه عام 1969 كتاب “محمود درويش شاعر الأرض المحتلة”.

ومن أبرز المحطات فى حياة النقاش هى علاقته بالأديب الكبير نجيب محفوظ، حيث أجرى معه مجموعة من الحوارات مع نجيب محفوظ على مدى عامين وكانت بمثابة مذكرات فى هيئة أحاديث شيقة صادرة عن دار الشروق بعنوان “صفحات من مذكرات نجيب محفوظ”.

أثرى رجاء النقاش الحياة الأدبية بمجموعة مميزة من كتاباته المتنوعة فى الأدب والنقد ومنها “ثلاثون عاما مع الشعر والشعراء” و”أبو القاسم الشابى.. شاعر الحب والثورة” و”عباقرة ومجانين” و”نساء شكسبير” و”عباس العقاد بين اليمين واليسار” و”قصة روايتين”، و”أدباء ومواقف”، و”كلمات فى الفن”، و”مقعد صغير أمام الستار”، و”عباس العقاد بين اليمين واليسار”، و”الانعزاليون فى مصر”، و”فى أضواء المسرح”، و”مقعد صغير أمام الستار”.

وتضم مكتبة دار الشروق عددا من الكتب البديعة والثرية فكريًا ونقديًا لرجاء النقاش، على رأسها كتاب “صفحات من مذكرات نجيب محفوظ”، و”بين المعداوى وفدوى طوقان”، و”لويس عوض فى الميزان”، و”فى حب نجيب محفوظ”.

نال النقاش جائزة الدولة التقديرية بمصر عام 2000، واختارته مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية التابع لنادى دبى للصحافة شخصية العام 2004 العالمية وكرم فى يناير 2007 فى حفل بنقابة الصحفيين بالقاهرة حيث نال درع النقابة ودرع مؤسسة “دار الهلال” ودرع حزب التجمع.

وفى التاسع من فبراير عام 2008، توفى الناقد الأدبى المصرى البارز رجاء النقاش عن 74 عاما فى أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان دام ثلاثة أعوام.