برناردو سيلفا: جدول المباريات مجنون

اشتكى البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من ازدحام جدول المباريات في الموسم الحالي، وعدم الحصول على الراحة الكافية بين المباريات للدرجة التي لا يجد فيها وقتا للجلوس مع عائلته وأصدقائه.

قال برناردو سيلفا في تصريحات عبر صحيفة «ريكورد» البرتغالية:" جدول المباريات مجنون تماما، تلقيت للتو خبرا أن لدينا يوم راحة واحد فقط لمباراة كأس الرابطة الإنجليزية".

أضاف:" ربما نلعب كل ثلاثة أيام، الأمر سخيف تماما".

تابع:" في دوري أبطال أوروبا إذا لم تتأهل لدور الـ16 فيجب عليك لعب مباراتين أخريين، صحيح أن قوائم الفرق أكبر، لكنني لن أقول أنه أمر سهل".

أتم:" لم يكن الأمر سهلا، أقضي وقتا قصيرا جدا مع عائلاتي وأصدقائي، عدد المباريات التي نخوضها سخيف للغاية".