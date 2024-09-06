اتفاق مصري أردني للتعاون الاقتصادي والتجاري برعاية اتحاد المستثمرات العرب

كشفت رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسي أنه تم توقيع اتفاقية شراكة "مصرية- أردنية" للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إحدى الشركات التجارية التابعة والمعتمدة من الاتحاد وبرعاية الاتحاد وشركة "آكسس" الأردنية، وذلك على هامش مشاركة الاتحاد في المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمستشفيات في دورته 44 "هيس هوتيل إكسبو".

وقع الاتفاقية: لؤى عبد الرحمن عضو مجلس إدارة المجموعة ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد المستثمرات العرب، وأحمد النشاش رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية وبحضور الدكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد، و د.شامان المجالى المدير التنفيذى لشركة أكسس الأردنية.

وصرحت د. هدي يسي - عقب التوقيع - بأن اتفاقية الشراكة المصرية الأردنية تأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن، وتصدير الصناعات المصرية للخارج واختراق الأسواق المختلفة لتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وأضافت أن الاتفاقية تأتي - أيضا - مواكبة لتوجه الدولة والعالم أجمع نحو التوسع فى استخدام الصناعات الصديقة للبيئة أو ما يسمّى بالصناعات الخضراء، مشيرة إلى أن التوجه نحو تلك الصناعات الصديقة للبيئة، يدخل فى نطاق العمليات الصناعية الأقلّ ضرراً على البيئة من حيث انبعاثاتها، ونفاياتها، وتسبّبها بالتلوّث، واستهلاكها للموارد الطبيعية.

وقالت إن تلك الصناعات جاذبة للاستثمارات، كما أن قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية عالية جدا، خاصة الأسواق الخليجية والأوروبية.

من جانبه قال المدير التنفيذى لشركة "أكسس" الأردنية د.شامان مجالي أنها من الشركات الأردنية فى أمريكا والأردن ويمثلها أحمد النشاش فى 18 دولة فى الوطن العربي وأفريقيا.

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لتوطين العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر مع توافر نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجيهات الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي فى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

كما أكد على المشاركة فى قمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى" المنعقدة برعاية رئيس مجلس الوزراء، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان، مؤكدا التعاون المشترك والعمل بين الفريقين لتحقيق المصالح الاقتصادية بين الدولتين، وتوفير فرص العمل الماهرة وتناقل الخبرات بين الدولتين، مشيرا إلى تطور وتنامي وازدهار العلاقة بين البلدين.