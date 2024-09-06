محافظة البحيرة وجهاز حماية وتنمية البحيرات يبحثان سبل تطوير بحيرة إدكو

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز. جاء ذلك في لقاء عُقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد سعيد، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء يوسف شباط، المشرف العام على المنطقة الغربية للثروة السمكية بالإسكندرية.

رحبت عازر بالمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والوفد المرافق له، مؤكدة على أهمية مشروع تطوير البحيرات كمشروع قومي يعزز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين جودة المياه، التقليل من الملوثات البيئية، وزيادة إنتاجية الأسماك. وأشارت إلى أهمية تطوير قدرات الصيد وتوفير فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية تخدم الصالح العام.

وأكدت عازر أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم الكامل لمشروع تطوير بحيرة إدكو، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات، بما في ذلك إزالة التعديات على المسطحات الخضراء بالتنسيق مع المسطحات المائية. وشددت على أهمية إجراء الدراسات البيئية بشكل دوري للحفاظ على الموارد البيئية للبحيرة والمناطق المحيطة بها.

من جانبه، قدم اللواء الحسين فرحات التهنئة لمحافظ البحيرة على توليها المنصب الجديد، متمنيًا لها التوفيق والنجاح. واستعرض دور جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يتطلع إلى تعزيز التعاون مع القيادات التنفيذية لدعم المصايد السمكية وتقديم الخدمات لمجتمع الصيد، بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة السمكية في مصر.

وأشار فرحات إلى اهتمام الدولة بقطاع الثروة السمكية كأحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل للشباب، مما يسهم في نمو الاقتصاد القومي.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الملفات الهامة والتطورات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك أعمال التطوير والتكريك في بحيرة إدكو، ومناقشة القرار رقم (329) الخاص بحصر أماكن الاستزراع السمكي بالبحيرة، والتنسيق بين المحافظة والجهاز لتشكيل لجان مشتركة لمتابعة سير العمل.