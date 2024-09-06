 الاستخبارات التشيكية تساعد مكتب التحقيقات الاتحادي في كشف جهة فاعلة سيبرانية روسية - بوابة الشروق
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الاستخبارات التشيكية تساعد مكتب التحقيقات الاتحادي في كشف جهة فاعلة سيبرانية روسية

براغ (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 5:04 م | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 5:04 م

شارك جهاز مكافحة التجسس "بى آى إس" والاستخبارات العسكرية فى جمهورية التشيك بتوجيه من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، في كشف أنشطة جهة فاعلة سيبرانية مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية "جى آر يو"، حسبما ذكرت إذاعة براغ.

وأعلنت النبأ وكالة الاستخبارات العسكرية التشيكية في بيان صحفي اليوم الجمعة.

وكانت التهديدات السيبرانية مرتبطة بالوحدة 29155 بالاستخبارات العسكرية الروسية "جى آر يو" التي ربط محققون تشيكيون بينها وبين انفجار مجمع ذخيرة في فيربيتشى عام 2014 في إقليم جنوب مورافيا.

وبحسب مسؤولي الاستخبارات العسكرية التشيكية ، نفذت الجهة الفاعلة السيبرانية المرتبطة بالوحدة أنشطة سيبرانية خبيثة منذ 2020 على الأقل. وهاجمت الوحدة أوكرانيا ببرنامج "ويسبر جيت" الضار المدمر في يناير 2022.


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