ثمن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الشرق الأوسط، عدنان أبو حسنة، الموقف المصري «الحاسم» الداعم للوكالة، واصفا كلمة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال المؤتمر الصحافي مع المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، اليوم؛ بـ «التاريخية».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «DMC» إلى توجيه مصر العديد من الرسائل، سواء للمنطقة أو لإسرائيل ودول العالم، مفادها أن الأونروا «يجب أن تبقى.. ومصر لن تسمح باستبدالها».

وأكد أن الخطاب المصري «القوي» من وزير الخارجية،؛ يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت، فهو بمثابة رسالة تضامن تقول للوكالة «لستم وحدكم، ونحن مساندون لكم وندعمكم»، ودعوة لبقية دول العالم لتقديم الدعم اللازم.

وشدد على أن الموقف المصري يأتي في وقت حرج تشتد الهجمات على الأونروا، التي باتت «الجسم الوحيد الذي تبقى متماسكا في قطاع غزة».

وعلق على اعتراف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي أقر فيها بسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحكمها في دخول أو منع المساعدات، قائلا إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال متواجدة في معظم أنحاء القطاع، هي التي تغلق المعبر؛ وليست مصر.

وأكد أن اعتراف نتنياهو جاء متأخرًا بعد مناورات في استخدام المصطلحات، مشيرا إلى أن الموقف المصري الحاسم لم يترك مجالا لمثل هذه المناورات.

وأوضح أن إسرائيل تمتلك القدرة على إدخال آلاف الشاحنات عبر المعابر الخمسة التي تربطها بالقطاع لو توفرت لديها الإرادة السياسية؛ لكنها بدلا من ذلك، تستخدم «سلاح التجويع» بشكل متعمد لتحقيق «مآرب وأهداف سياسية» وتتحدث علنا عن تهجير الفلسطينيين.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيليب لازاريني، إن وصف الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بأنه طوعي، «هراء»، مشددا أن التهجير «خط أحمر» لن يتم السماح به تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن «أي محاولات تستهدف الأونروا «مرفوضة»، مضيفا أن: «أي آليات بديلة عن (الأونروا) فشلت فشلا ذريعا».