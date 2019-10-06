احتجاجات في أوكرانيا على تسوية مع القوى المدعومة من روسيا

تجمع بضعة آلاف من الأوكرانيين في الساحة المركزية للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد، للاحتجاج على دعم الحكومة لاتفاق تسوية تم التوصل إليه في محادثات سلام مع القوى المدعومة من روسيا ، ويهدف لإنهاء النزاع العسكري المستمر منذ خمسة أعوام.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الاحتجاج جاء على ما يسمى بـ "صيغة شتاينماير"، التي اتفق عليها الجانبان الأسبوع الماضي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لانتخابات في المنطقة التي سيطرت عليها القوات المدعومة من روسيا ، وتمنح تلك المناطق وضعا سياسيا خاصا.

واعتبر المتظاهرون ذلك الاتفاق "خيانة للمصالح الوطنية واستسلام في حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف أوكراني"، حسب بلومبرج .

وردد المتظاهرون مطالب من بينها استقالة الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الأركان أندريه بودان.

وكانت الاحتجاجات سلمية حتى عصر الأحد.