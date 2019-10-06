ألوان علم مصر تزين احتفالات نصر أكتوبر المجيدة بالفيوم

احتفلت الفيوم اليوم الأحد، بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة تلك الملحمة التاريخية التي تحطم فيها الجيش الإسرائيلي بفضل قوة وإصرار وإيمان قواتنا المسلحة المصرية وجنودها البواسل الذين أثبتوا للعالم قدرة الجيش المصري على استرداد أرضه.

وتلونت أشكال الاحتفال بألوان علم مصر يرتديها الأطفال والشباب من طلاب المدارس وطلاب جامعة الفيوم بحضور الجهاز التنفيذي للمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب و المجلس القومي للمرأه وأمناء الأحزاب السياسية ومواطنى الفيوم.

وقام محافظ الفيوم عصام سعد ، و مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم اللواء عادل الطحلاوي ، والمستشار العسكري للمحافظة وعبد القادر النوري السكرتير العام ،و محمد أشرف موافي السكرتير العام المساعد، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري بميدان قارون .

أشاد المحافظ بدور قواتنا المسلحة في تحرير كامل الأراضي المصرية والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين ، مؤكداً على ضرورة تحقيق التعاون المشترك بين فئات المجتمع المختلفة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد،متوجها بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والدعاء بالخير والأمن لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويشار إلى أن جامعة الفيوم احتفلت بهذه الذكرى الطيبة الأسبوع الماضي بتنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم تحت عنوان " نصر أكتوبر ملحمة جيش وشعب" واستضافت الندوة اللواء تيسير الطوبجي قائد معركة رأس عش و اللواء حمدى الشوربجي قائد معركة لسان بورتوفيق.