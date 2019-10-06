 الوطنية للإعلام: تغطية حية ومباشرة لاحتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة - بوابة الشروق
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الوطنية للإعلام: تغطية حية ومباشرة لاحتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 11:17 ص | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 11:17 ص

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام كافة الاستعدادات الخاصة لمشاركة المصريين احتفالاتهم بذكرى انتصارات6 أكتوبر من خلال تقديم تغطية حية ومباشرة للاحتفالات.
وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور46 عاما على نصر أكتوبر - أنها ستنقل احتفالات أهالي مدن القنال التي كانت في خط المواجهة الأول في حرب أكتوبر؛ لتقديم مشاهد فرحتهم بالنصر واسترداد الأرض والكرامة، ونقل كافة الفعاليات المقامة للاحتفال بنصر أكتوبر.
كما تنقل كاميرات قناة (النيل) للأخبار مظاهر احتفالات المصريين من منطقة المنصة بمدينة نصر بالقاهرة، والتي تعبر عن المشاعر الحقيقة لحب المصريين لجيشهم ومشاعر العزة والانتماء للوطن.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، قد وجه القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والاستعداد الجيد لنقل مشاهد احتفالات المصريين بهذه المناسبة الغالية.


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