محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير دولة أوكرانيا لبحث سبل تنشيط السياحة



استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، ايفهين ميكيتينكو سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة بمدينة شرم الشيخ لبحث سبل تنشيط السياحة بجنوب سيناء بحضور سيرجى كيليكوف القنصل الأوكراني واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.

وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين مصر وأوكرانيا على المستويين الرسمي والشعبي وسبل تطويرها بجميع المجالات خاصة في الجانب السياحي.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على موقف دولة أوكرانيا تجاه مصر واستمرار توافد الوفود السياحية حتى بلغ عدد السياح الأوكران مليون و200 الف سائح هذا العام، مشيرا إلى أن الوفود السياحية الأوكرانية في تزايد مستمر كما يوجد أن هناك أكثر من 3 الاف طالب مصري يدرسون بأوكرانيا وهذا يدل على الترابط القوي بين الشعبين.

ومن جانبه، أبدى سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة سعادته بهذا اللقاء مؤكدا تبنيه لتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها لتصل إلى معدلات أعلى خلال الفترة القادمة فضلا على تفعيل العلاقات الثقافية والفنية.

وأوضح أنه جار الإعداد لإقامة احتفالية يوم أوكرانيا بشرم الشيخ.