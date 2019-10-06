أمرت نيابة المنشية، اليوم الأحد، بسرعة تسليم تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث حول ملابسات الحريق الذي نشب في شقة مستخدمة كـ«مخزن للعطور»، داخل عقار «قديم» يحمل اسم «عمارة الضرائب» مكوَّن من دور أرضى، و4 طوابق علوية، كائن في شارع سنان باشا، خلف قسم شرطة المنشية، وسط الإسكندرية، وأمرت بتشييع جثماني الضحيتين.

وكان الحريق، الذي وقع مساء السبت، أسفر عن مصرع شخصان هما: جابر خليل محمد، 28 عامًا، ومحمد طارق عبداللطيف، 31 عامًا، وإصابة 3 آخرون هم: صبحي أحمد مخيمر، 45 عامًا، مصاب باختناق، وعماد حمدي عبد الستار، 38 عامًا، مصاب بحرق في القدم من الدرجة الأولى، والاثنان أمينا شرطة بإدارة الحماية المدنية، ومحمد ثروت فتحي، 40 عامًا، مصاب بجروح في القدم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندي، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، حول تلقيه عدة بلاغات من: مأمور قسم شرطة المنشية العميد أشرف عبدالله، وشرطة النجدة، وغرفة عمليات حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان؛ يفيد اندلاع الحريق في مخزن للعطور.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة 8 سيارات إطفاء تابعين لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والأجهزة التنفيذية، تبين من المعاينة الأولية تصاعد الأدخنة والسنة اللهب من داخل المخزن، حيث قضت النيران على كامل محتوياته، قبل إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي الوحدات والعقارات المجاورة.

كما كشفت المعاينة الأولية التي جرت تحت إشراف رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، المقدم خالد شمس، وقام بها معاون مباحث القسم الرائد محمد الساخي، أن الحريق نشب في الطابق الثالث من العقار؛ بسبب ماس كهربائي، وتسبب في مصرع شخصان كانا متواجدين بداخل الورشة التي تحوي مواد سريعة الاشتعال.

وجرى نقل الضحيتين لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكه، والمصابين إلى مستشفى رأس التين العام؛ لإسعافهم، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المنشية، وتباشر النيابة العامة التحقيق..