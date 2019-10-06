زيدان يتغزل في هازارد وفالفيريدي بعد الأداء المميز للملكي أمام غرناطة

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ارتياحه عقب الفوز على غرناطة بأربعة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

واستفاق ريال مدريد بفوزه أمس السبت، بعدما تعثر أمام كلوب بروج، (2-2)، في المباراة التي جمعتهما قبل أيام في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان، في تصريحاته عقب اللقاء، والذي نقلها الموقع الرسمي للنادي الإسباني: "كلنا سعداء بهذا الانتصار، وبقدرتنا على النهوض مره أخرى".

وأعرب زيدان، عن سعادته بهدف إيدين هازارد الأول مع ريال مدريد، معلقًا: "يجب أن نرى هازارد على هذا النحو".

وتابع: "لقد كان سعيدًا في غرفة الملابس، نأمل أن يكون هدفه الأول هو الطريق للمزيد من الأهداف".