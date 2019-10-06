مصرع ربة منزل صدمها «توكتوك» بالمحمودية

لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث سير على طريق "دمنهور - المحمودية" بمحافظة البحيرة، بعد أن صدمها «توكتوك» أثناء عبورها الطريق.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث سير على طريق "دمنهور - المحمودية"، وانتقل الرائد كريم الخولي رئيس مباحث المحمودية.

وبالفحص تبين استقبال مسشتفى المحمودية المركزي، المواطنة "فاتن على عليني" 45 سنة، إثر حادث سير على الطريق أمام قرية شدريشة مركز المحمودية، بعد أن صدمها «توكتوك» أدى إلى وفاتها.

وتم وضع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم.