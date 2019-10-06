أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مانويل جوزيه كان يدلي بتصريحات غريبة بشأنه.

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مانويل جوزيه كان يدلي بتصريحات غريبة بشأنه.

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مانويل جوزيه كان يدلي بتصريحات غريبة بشأنه.

وقال المحمدي في تصريحاته التلفزيونية مساء أمس السبت: "عندما انضممت لوادي دجلة تفاجئت بوجوده وأنه مازال يتذكر المشاكل التي بيننا".

وقال المحمدي في تصريحاته التلفزيونية مساء أمس السبت: "عندما انضممت لوادي دجلة تفاجئت بوجوده وأنه مازال يتذكر المشاكل التي بيننا".

وقال المحمدي في تصريحاته التلفزيونية مساء أمس السبت: "عندما انضممت لوادي دجلة تفاجئت بوجوده وأنه مازال يتذكر المشاكل التي بيننا".

وأكمل: "كان يدلي بتصريحات غريبة، فتارة يقول أنه لم يتسبب برحيلي، وتارة أخرى يقول أنه رحلني".

وأكمل: "كان يدلي بتصريحات غريبة، فتارة يقول أنه لم يتسبب برحيلي، وتارة أخرى يقول أنه رحلني".

وأكمل: "كان يدلي بتصريحات غريبة، فتارة يقول أنه لم يتسبب برحيلي، وتارة أخرى يقول أنه رحلني".