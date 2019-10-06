أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مانويل جوزيه كان يدلي بتصريحات غريبة بشأنه.
وقال المحمدي في تصريحاته التلفزيونية مساء أمس السبت: "عندما انضممت لوادي دجلة تفاجئت بوجوده وأنه مازال يتذكر المشاكل التي بيننا".
وأكمل: "كان يدلي بتصريحات غريبة، فتارة يقول أنه لم يتسبب برحيلي، وتارة أخرى يقول أنه رحلني".
وتابع: "جوزيه كان يحب أن يكون النجم، وصنع أزمات كثيرة خارج مصر مع محمد نور بالسعودية وفترته بأنجولا، لم تكن جيدة أيضًا، نجاحه كان مع الأهلي فقط بفضل العناصر التي امتلكها".
وحول اعتزاله كرة القدم، رد قائلًا: "لم أعتزل كرة القدم حتى الآن مثلما يردد البعض، وادي دجلة لم تكن خطوتي النهائية في الملاعب".
وأضاف: "وادي دجلة كانت آخر محطاتي في درجات الدوري الممتاز، مازلت امارس اللعبة ولكن في درجات أدنى من الأولى والثانية في بلجيكا".
متابعًا "وجودي في الملعب مهم ومش عارف ابعد عن المستطيل الاخضر نهائيًا، بكمل هوايتي لإني لعبت كرة علشان بحبها".
واختتم المحمدي تصريحاته "بدأت اشوف اجيال صغيرة وبتعامل معاهم ووارد يكون ده تمهيد إني ادخل مجال التدريب في المستقبل".