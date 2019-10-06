الخارجية الروسية تصف استجواب برلمانية روسية في نيويورك بـ«العمل العدائي»

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد على استجواب برلمانية روسية في نيويورك .. واصفة هذا العمل بأنه عدائي ويؤدي لمواصلة تدهور العلاقات بين البلدين.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأحد: "نحتج بشدة على تصرفات السلطات الأمريكية ضد نائبة مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي إنجو يوماشيفا، والتي تم احتجازها أمس في مطار نيويورك على أيدي عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجرى استجوابها".. مضيفة " هذا عمل عدواني آخر ضد روسيا وممثليها، يهدف بشكل واضح إلى زيادة تدهور أجواء العلاقات الروسية الأمريكية".

وتابعت الوزارة "السؤال الذي يطرح نفسه الآن إما أن السلطات الأمريكية، خلافا لتصريحاتها، لا تسعى جاهدة لتطبيع الحوار، أو أنها لا تستطيع السيطرة على تصرفات أجهزة الاستخبارات الخاصة بها".

وأشارت إلى أن يوماشيفا، اتجهت إلى المنتدى الاجتماعي والسياسي لحوار "فورت روس"، بصفتها منسق المجموعة البرلمانية لمجلس الدوما للعلاقات مع الكونجرس الأمريكي، حيث يهدف المنتدى إلى المساعدة في تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل بين شعبي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.